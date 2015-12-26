إغلاق الطريق الدائري جزئيًا بسبب أعمال الصيانة

أكد اللواء مجدي عز الدين، مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تم إغلاق الطريق الدائري أعلى المريوطية جزئيا، لمدة 3 أيام؛ بسبب أعمال الصيانة.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم غلق مترين بالعرض للجزء الأيسر من الاتجاه القادم من المريوطية، وفي الطريق إلى الإسكندرية الصحراوي بطول 90 مترا، كما سيتم غلق مسافة عرضية للجزء الأيمن في الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الزراعي إلى طريق الإسكندرية الصحراوي بطول 90 مترا، وذلك بدءا من اليوم السبت وحتى الإثنين القادم.

وأشار إلى أنه سيتم تعيين خدمات مرورية وعلامات إرشادية؛ لمنع وقوع أي حوادث مرورية على الطريق الدائري.