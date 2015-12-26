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بعد مصرع 114 شخصًا الشهر الماضي.. إنهيارات أرضية جديدة في ميانمار تقتل 90 شخصًا

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بعد مصرع 114 شخصًا الشهر الماضي.. إنهيارات أرضية جديدة في ميانمار تقتل 90 شخصًا بعد مصرع 114 شخصًا الشهر الماضي.. إنهيارات أرضية جديدة في ميانمار تقتل 90 شخصًا

انهيار أرضي – أرشيفية

لقى 90 شخصا على الأقل، مصرعهم في انهيار أرضي صباح اليوم في منجم لأحجار اليشم في ولاية كاشين بشمال ميانمار، حسب شهود، ودفن الضحايا تحت أنقاض المنجم عندما انهار ركام من مواد خلفتها شركات تعدين في ولاية راشين، حسب وسائل إعلام في ميانمار.

ويقوم الصليب الأحمر والجيش والشرطة ومجموعات محلية في ميانمار بجهود من أجل انتشال الضحايا من بين الأنقاض.

وتنتج ولاية كاشين بعض أفضل أحجار اليشم في العالم،  وتفيد تقارير بأن العشرات مازالوا مفقودين عقب الانهيار.

وقد وقع انهيار أرضي كبير في نفس المنطقة الجبلية بولاية كاتشين الشهر الماضي, مما أسفر عن مصرع 114 شخصا على الأقل.

 

 

 

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