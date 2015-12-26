12 ألف مرشح في الانتخابات البرلمانية في إيران

قالت وزارة الداخلية الإيرانية، السبت، إن ما يقرب من 12 ألف مرشح، من بينهم أكثر من 1100 امرأة، سيتنافسون في الانتخابات التشريعية على290 مقعدا برلمانيا في إيران. ويعد ذلك رقما قياسيا لعدد المرشحين.

وشهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2012 خوض ما يقرب من خمسة آلاف مرشح الانتخابات البرلمانية.

وزاد عدد النساء اللواتي تقدمن بطلب الترشيح عن ثلاثة أضعاف العدد من اربع سنوات مضت.

ومددت وزارة الداخلية الموعد النهائي للتسجيل إلى منتصف ليلة الجمعة لاستيعاب الزيادة في عدد المرشحين. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في 26 فبراير المقبل.