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نيويورك تايمز: زيادة نفقات روسيا العسكرية تعكس رغبتها في استعادة نفوذها

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نيويورك تايمز: زيادة نفقات روسيا العسكرية تعكس رغبتها في استعادة نفوذها نيويورك تايمز: زيادة نفقات روسيا العسكرية تعكس رغبتها في استعادة نفوذها

الجيش الروسي

ارتأت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية أن روسيا تحث خطاها نحو زيادة قوتها العسكرية قائلة في مقال نشرته إن زيادة النفقات العسكرية الروسية تعكس رغبة روسيا في استعادة نفوذها في العالم واستعدادها لمجابهة الغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن النفقات العسكرية الروسية ارتفعت بمقدار 11 مليار دولار على وجه التقريب خلال عام 2015 بينما كثفت القوات المسلحة الروسية تدريباتها التي شارك فيها في العام الجاري أكثر من 100 ألف عسكري و12 ألف آلية عسكرية و65 سفينة حربية و15 غواصة و220 طائرة.

ومما يدل على رغبة روسيا هذه — بحسب الصحيفة الأمريكية — ظهور الطائرات الحربية الروسية قرب حدود الدول الغربية وضم القرم إلى روسيا ومشاركة القوات الجوية الروسية في العمليات العسكرية في سوريا.

من جانبها علقت وكالة أنباء “سبوتنيك” الرسمية الروسية – تلك المؤسسة الاعلامية والصحفية الكبرى التي تأسست في الآونة الاخيرة لمواجهة الدعاية العدائية الغربية – على مقال الصحيفة وقالت انه من الواضح أن ما جاء به يهدف إلى استهوال روسيا وتشويه نواياها مشيرة إلى أنه صحيح أن روسيا الآن بصدد تحديث أسلحة جيشها وقد خصصت أكثر من 20 تريليون روبل لتمويل تصنيع الأسلحة الجديدة في فترة ما بين عامي 2011 و2012، لكنها لا تضع نصب عينيها هدفا من قبيل “استعادة النفوذ” وإنما تسعى إلى توفير الدفاع ضد أسلحة ينشرها حلف شمال الأطلنطي (ناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في مناطق تتاخم روسيا وحلفائها.

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