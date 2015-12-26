روسيا تبدى استعدادها زيادة استيراد المواد الغذائية من مصر



> قالت وكالة أنباء سبوتنيك الرسمية الروسية، اليوم السبت إن السلطات الروسية لا تستبعد إمكانية زيادة استيراد المنتجات الزراعية من مصر.

وقالت هيئة الرقابة على الأغذية في روسيا في بيان حول مباحثات ممثليها وممثلي وزارة الزراعة المصرية إن الجانب المصري أبدى الرغبة في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية إلى روسيا وأعلن الجانب الروسي بدوره أنه لا يستبعد إمكانية منح حق تصدير المنتجات إلى روسيا للمزيد من المنتجين المصريين.

وذكرت هيئة الرقابة على الأغذية بأن روسيا كانت قد منحت عدة مؤسسات مصرية إمكانية توريد الأجبان لسوقها.