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فيديو| تدمير أكثر من 100 منزل بسبب حرائق الغابات في أستراليا

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فيديو| تدمير أكثر من 100 منزل بسبب حرائق الغابات في أستراليا فيديو| تدمير أكثر من 100 منزل بسبب حرائق الغابات في أستراليا

ارتفع عدد المنازل التي دمرتها حرائق الغابات إلى أكثر من 100 منزل في جنوب شرق أستراليا، اليوم السبت، في الوقت الذي وصل فيه رجال الإطفاء إلى المناطق المعزولة.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز، إنه تأكد تدمير 50 منزلاً آخر في منطقة ساحلية جاذبة للمصطفين.

وفقدت بلدة “واي ريفر” 85 منزلاً فيما دمر 18 منزلاً أيضاً في منطقة “سيبيريشن كريك” القريبة، كما جرى إخلاء بلدات من سكانها ولم ترد أنباء عن إصابات.

وساعدت الأمطار التي تساقطت الليلة الماضية رجال الإطفاء في إبعاد ألسنة اللهب عن بلدات أخرى تم إخلاؤها على طول الساحل، لكن مسؤولين ذكروا أن الحرائق التي امتدت لـ 2200 هكتار يمكن أن تشتعل مرة أخرى عندما تعود الرياح الجافة الساخنة مرة أخرى الأسبوع المقبل.

ويكافح أكثر من 150 رجل إطفاء و18 طائرة، الحرائق التي بدأت قبل أسبوع جراء سلسلة من الصواعق على طول منطقة “طريق المحيط العظيم” التي عادة ما تكون مكتظة بالمصطافين نهاية العام.

وقال مفوض ادارة الطوارئ كريج لابسلي اليوم السبت إن المدن التي كانت مهددة بسبب الحرائق وتم اخلائها يوم عيد الميلاد أعيد فتح بعضاً منها وبدأ السكان يعودون إليها.

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