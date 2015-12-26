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جهود لانقاذ 18 عامل انهار عليهم منجم بالصين

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جهود لانقاذ 18 عامل انهار عليهم منجم بالصين جهود لانقاذ 18 عامل انهار عليهم منجم بالصين

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، إن 18 شخصا من عمال المناجم مايزالون محاصرين بعد يوم من انهيار منجم بمقاطعة شاندونج بشرقي الصين.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأنه تم إنقاذ عامل كانت ساقه عالقة تحت صخرة في وقت مبكر من السبت، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للعمال الذين تم إنقاذهم 7 أشخاص، فيما تمكن 4 عمال آخرين من الخروج سالمين الجمعة.

ويعرقل تساقط الصخور جهود انقاذ 18 عاملا محاصرا في المنجم.

وكان 29 شخصا يعملون في نفق المنجم عندما وقع الانهيار في منجم للجبس واقع في بلدة باوتاي بمقاطعة شاندونج، الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية.

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