مباحث تموين سوهاج يضبط 23 قضية تموينية

قال العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين بسوهاج إنه فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة ‏الجرائم التموينية وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد ‏الأغذية والسلع مجهولة المصدر، تم شن حملة تموينية مكبرة ‏بالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الإدارة ‏العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد والمحاسب وكيل وزارة ‏التموين بسوهاج.

وأضاف العميد محمد نصحى،"فى تصريحات صحفية"، أن الحملة أسفرت عن ضبط " 23 " قضية تموينية منها ضبط رمضان . م ع " 32 سنة صاحب محل مجمدات، ويقيم دائرة مركز المراغة ‏لحيازته وعرض سلع غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وضبط "8" أكياس ‏كبده، و"8" أكياس كبده إسكندرانى، "4" أكياس فرجلو، و"8" كجم لحوم، "3" أكياس قوانص وكبده وفراخ"، وتم تحرير المحضر رقم 19183 جنح مركز ‏المراغة لسنة 2015.

‏وأكد أنه تم ضبط عاطف .ع أ " 52 سنة مدير مسئول مطحن سلندرات، ويقيم دائرة مركز طما ‏لعدم الالتزام بنسب خلط القمح، وتم تحرير محضر رقم 15265 جنح مركز طما ‏لسنة 2015‏، وتم ضبط "2" أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم 9871 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015.

كمـــا تـــم ضبــــط "7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، "2" قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"2" قضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، قضية امتناع عن بيع خبز للمواطنين، قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، قضية استيلاء على مقررات تموينية بدون وجه حق، و"2" قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.