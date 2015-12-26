أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث تموين سوهاج يضبط 23 قضية تموينية

Google+ Print
مباحث تموين سوهاج يضبط 23 قضية تموينية مباحث تموين سوهاج يضبط 23 قضية تموينية
قال العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث بسوهاج إنه فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة ‏الجرائم التموينية وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد ‏الأغذية والسلع مجهولة المصدر، تم شن حملة تموينية مكبرة ‏بالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الإدارة ‏العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد والمحاسب وكيل وزارة ‏التموين بسوهاج.

وأضاف العميد محمد نصحى،"فى تصريحات صحفية"، أن الحملة أسفرت عن ضبط " 23 " قضية تموينية منها ضبط رمضان . م ع " 32 سنة صاحب محل مجمدات، ويقيم دائرة مركز المراغة ‏لحيازته وعرض سلع غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وضبط "8" أكياس ‏كبده، و"8" أكياس كبده إسكندرانى، "4" أكياس فرجلو، و"8" كجم لحوم، "3" أكياس قوانص وكبده وفراخ"، وتم تحرير المحضر رقم 19183 جنح مركز ‏المراغة لسنة 2015.

‏وأكد أنه تم ضبط عاطف .ع أ " 52 سنة مدير مسئول مطحن سلندرات، ويقيم دائرة مركز طما ‏لعدم الالتزام بنسب خلط القمح، وتم تحرير محضر رقم 15265 جنح مركز طما ‏لسنة 2015‏، وتم ضبط "2" أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم 9871 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015.

كمـــا تـــم ضبــــط "7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، "2" قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"2" قضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، قضية امتناع عن بيع خبز للمواطنين، قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، قضية استيلاء على مقررات تموينية بدون وجه حق، و"2" قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد