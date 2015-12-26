الداخلية تحبط تهريب 5 آلاف صاروخ وألعاب نارية قبل احتفالات رأس السنة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديريات الأمن فى ضبط 5 آلاف صاروخ وألعاب نارية قبل الاحتفال برأس السنة الميلادية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والمتجرين بالألعاب النارية.
تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والمتجرين بالألعاب النارية.
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