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تشريح جثة رضيع اتهم والده إدارة الحضانة بالتسبب فى وفاته بالفيوم

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تشريح جثة رضيع اتهم والده إدارة الحضانة بالتسبب فى وفاته بالفيوم تشريح جثة رضيع اتهم والده إدارة الحضانة بالتسبب فى وفاته بالفيوم
قررت نيابة بندر الفيوم، انتداب الطبيب الشرعى، لتشريح جثة طفل عمره "7 أيام"، توفى داخل إحدى الحضانات الخاصة بمدينة الفيوم، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة، بعد أن اتهم والد الطفل، إدارة الحضانة بالإهمال فى علاجه.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة بندر الفيوم، بورود بلاغ من (حسام.ا.ح-40 سنة)، مدير إحدى الحضانات الطبية، ومقيم بمركز طامية، بوفاة الطفل (بدر سيد)، عمره 7 أيام، والذى دخل الحضانة فى 19 من الشهر الجارى، لحاجته إلى جهاز تنفس صناعى، حيث كان يعانى من ضيق شديد فى التنفس، وأنه توفى داخل الحضانة القريبة من مستشفى التأمين الصحى.

وقال سيد محمود، 29 سنة، عامل، من قرية ترسا بمركز سنورس، فى أقواله بمحضر الشرطة، أنه فوجئ بوفاة نجله داخل الحضانة الخاصة، واتهم طبيبا يدعى (ه.ص)، مالك الحضانة، بالإهمال فى علاج طفله، مما أدى لوفاته، ورفض استلام الجثة.

حرر محضر بالواقعة رقم 34 أحوال قسم شرطة الفيوم لسنة 2015، وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم، للتحقيق، والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة.

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مصر 365