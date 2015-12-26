مباحث الآداب تضبط شقيقتين تمارسان الرذيلة مع خليجيين بالهرم

ألقت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض على شقيقتين تمارسان الدعارة مع خليجيين بشقة بمنطقة الهرم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بممارسة "ا.ا" وشقيقتها "ر" لأعمال الدعارة وترددهما على الشقق المفروشة لممارسة الجنس مع الراغبين مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين لهما، تمكن المقدمان تامر فاروق ومحمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود، من ضبط المتهمتين بشقة بمنطقة هضبة الأهرام بصحبة خليجيين، وعثر بحوزتهما على هاتفى محمول يحتويان على مكالمات ورسائل تتضمن اتفاقهما مع الراغبين فى ممارسة الرذيلة على المبلغ المالى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.