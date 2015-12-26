أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الآداب تضبط شقيقتين تمارسان الرذيلة مع خليجيين بالهرم

Google+ Print
مباحث الآداب تضبط شقيقتين تمارسان الرذيلة مع خليجيين بالهرم مباحث الآداب تضبط شقيقتين تمارسان الرذيلة مع خليجيين بالهرم
ألقت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض على شقيقتين تمارسان الدعارة مع خليجيين بشقة بمنطقة الهرم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بممارسة "ا.ا" وشقيقتها "ر" لأعمال الدعارة وترددهما على الشقق المفروشة لممارسة الجنس مع الراغبين مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين لهما، تمكن المقدمان تامر فاروق ومحمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود، من ضبط المتهمتين بشقة بمنطقة هضبة الأهرام بصحبة خليجيين، وعثر بحوزتهما على هاتفى محمول يحتويان على مكالمات ورسائل تتضمن اتفاقهما مع الراغبين فى ممارسة الرذيلة على المبلغ المالى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365