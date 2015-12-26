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صور| معاناة سكان «السنتر الليبي» بالغردقة بسبب تراكم مخلفات البناء

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صور| معاناة سكان «السنتر الليبي» بالغردقة بسبب تراكم مخلفات البناء صور| معاناة سكان «السنتر الليبي» بالغردقة بسبب تراكم مخلفات البناء

تحولت حياة الألاف من سكان منطقة خلف السنتر الليبي بمدينة الغردقة، إلى جحيم بعد أن حاصرتهم أكوام مخلفات المباني والإنشاءات الجديدة، ونواتج الحفر بالمنطقة حتي تحولت هذه الأكوام إلى ما يشبه المرتفعات الجبلية.

 ووصل ارتفاع أكوام القمامة نحو 15 مترا؛ مما أعاق الحركة المرورية بعدما أغلقت هذه المخلفات شوارع كاملة وتسببها في إعاقة دخول بالسيارات إلى هذه المنطقة، كما حجبت الرؤية عن عشرات المساكن.

 وقال محمود عبدالحميد موظف أحد سكان المنطقة، إنه لم يستجب أحد من المسئولين للاستغاثات والشكاوي المتكررة لسكان المنطقة من هذه الأوضاع الصعبة التي يعانون منها.

وأضاف، أن المنطقة سقطت من حسابات مسؤولي حي جنوب الغردقة على الرغم من أنها تقع وسط المدينة وتسكنها آلاف الأسر إلا أنها محرومة من الخدمات الرئيسية والمرافق حتي وصل الأمر لعدم تواجد أعمدة إنارة بها، إضافة إلى أن مخلفات البناء والحفر يتم القاؤها  بالشوارع وتركها داخل المنطقة السكنية دون نقلها في المنطقة المخصصة خارج المدينة، وذلك وسط غياب وتجاهل لمسؤولي حي جنوب الغردقة .

وأوضح عبدالحميد، أن أكوام مخلفات البناء والحفر حجبت الرؤية أمام عدد من  المساكن، وأصبحت تحاصر الأهالي والسيارات لا تستطيع الدخول للشوارع في اي طارئ

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