ضاحى خلفان مطالبا الدول العربية بمقاطعة إيران: "هى وراء كل مصيبة"

طالب ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، من الدول العربية مقاطعة إيران.

وكتب قائد شرطة دبى السابق، سلسلة من التدوينات على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا "سيذكر التاريخ أن الدولة الخمينية احتلت العراق، وأن عمر الثانى حرر أرضها من جديد فى معركة فلوجية رمادية شع بعدها فجرا منيرا".

وتابع، "يجب مواجهة إيران عربيا على جبهتين هامتين العراق أولا واليمن ثانيا، أيها العرب انتبهوا، ملاحقة الفرس مسئولية تاريخية وإحباط مشاريعها القذرة ضد العرب قضية مصيرية لها الأولوية على كل شىء".

وأردف فى تدوينه أخرى له، "ما لم تؤدب هذه العجوز الشمطاء بمواجهة عربية جماعية ستفسد علينا كل شىء.. وراء كل مصيبة عربية إيران".

وأشار خلفان "حاولنا أن نحترم إيران مرارا وتكرارا، ولكنها لا تزال حاقدة منذ أن أطفأ الإسلام نيران فارس".

واختتم تدويناته، قائلا: ينبغى على العرب جميعا أن يقطعوا علاقاتهم بإيران، وأن الممارسات المشينة التى تمارسها إيران فى كل الدول العربية دون استثناء تحتاج إلى وقفة صريحة".



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