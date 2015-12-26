مايكروسوفت تؤكد على قرب طرح هاتف لوميا 650

قامت شركة مايكروسوفت بالتأكيد على وجود هاتف لوميا 650، وذلك وفق كلام كريس كابوسيلا كبير مسؤولي التسويق لدى الشركة، حيث قام كريس وخلال تصريح صحفي تم فيه سؤاله عن إطلاق هاتف لوميا 650 بالإجابة بان الشركة لم تعلن بعد عن تاريخ طرح الهاتف.

ويأتي كلام كريس كابوسيلا بشكل تلميح صريح عن ان الجهاز موجود في الواقع وان الشركة تعمل عليه ولكنها لم توضح متى سيتم إطلاقه ولم تقم بالتأكيد على مواصفاته.

وانتشرت سابقاً الكثير من الإشاعات حول هاتف لوميا 650 العامل بنظام ويندوز فون 10، كما ظهرت العديد من المعلومات حول مواصفات هذا الهاتف، بالإضافة إلى ان شركة مايكروسوفت لم تقم بالإشارة للجهاز بشكل رسمي أو التلميح إليه.

ومن المتوقع ان تقوم مايكروسوفت بالإعلان عن الهاتف خلال الربع الاول في شهر يناير أو فبراير من عام 2016 كهاتف من الفئة المتوسطة، وان تقوم بإطلاقه خلال شهر أبريل القادم، وتطلق الصحافة على الهاتف اسم لوميا Saana.

وتشير التسريبات إلى ان الهاتف يأتي بتصميم يحمل إطار معدني مع شاشة من قياس 5 إنش وبدقة 720p مع طبقة حماية من زجاج غوريلا غلاس.

كما يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 212 من شركة كوالكوم، ويبلغ حجم الذاكرة العشوائية 1 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 8 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة MicroSD.

ويحوي الهاتف كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، مع بطارية من قياس 2.000 ميلي أمبير.