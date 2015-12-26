شرطة دبي تضبط عصابة سرقت 700 ألف درهم من محل صرافه

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من القاء القبض على عصابة ، مكونة من ستة اشخاص يحملون جنسية أحدى دول اوروبا الشرقية، سطت على محل للصرافة في منطقة الكرامة في بر دبي، في اقل من 24 ساعة من تلقى البلاغ وضبط السلاح المستخدم في الجريمة واستعادة الاموال المسروقة والتي تقدر بـ 700 ألف درهم إلى أصحابها، على الرغم من عدم توفر اي ادلة تدل على هويتهم، حيث انهم قاموا بالسطو على المحل وهم يرتدون الاقنعة لاخفاء ملامحهم.

وقد قدم علي السيد محمد المطوع، ومحمد شريف الهادي عضوا مجلس ادارة شركة الرازوقي العالمية للصرافة، بزيارة القيادة العامة لشرطة دبي لشكرها على جهودها حيث كان في استقبالهم ، اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

وقدم الوفد الشكر العرفان الشركة تقديراً لما تقدمه القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من جهود أمنية وحرص دائم على التعاون مع الجميع لبسط الامن والأمان وتشجيع الاستثمار والاستقرار في هذه الامارة الطيبة.

من جانبه اكد اللواء المزينة حرص القيادة العامة لشرطة دبي الى توفير بيئة حاضنة للاستثمار ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي، والعمل بصورة احترافية للحد من الجريمة والقبض على فاعليها، وتقديمهم للعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام ونشر الطمأنينة ، بالإضافة إلى العمل على تحقيق السعادة للجميع.

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