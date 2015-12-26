اليوم..فتح باب الترشح علي منصب رئيس جامعة سوهاج

أعلن د. ماهر مصباح رئيس اللجنة المشرفة علي اختيار رؤساء الجامعات فتح باب الترشح علي منصب “رئيس جامعة سوهاج” اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر2015 ولمدة 6 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 31 من الشهر نفسه.

وأضاف رئيس اللجنة ان الأوراق المطلوب تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات، فيما يخص الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج، هي “السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث، المهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، المشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجى، بناء شراكات، المشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى .

كما أكد د. ماهر مصباح أن المرشحين لمنصب رئيس الجامعة مطالبين بتقديم بيان حالة يشتمل على “الإعارات، والإجازات، والمهمات العلمية بالخارج، والجزاءات” على أن يكون معتمد ومختوم من الجامعة، وكذلك على المرشح تقديم خطة لتطوير الجامعة، مشيراً الي ضرورة تقديم عدد 8 نسخ من الأوراق منها نسخة أصلية و7 نسخ مصورة .

من الجدير بالذكر أن د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة الحالي مستمر في مزاولة مهامه كرئيس للجامعة الي نهاية فترته في 30 مارس 2016 او حتي يتم البت من قبل اللجنة المشرفة لإختيار منصب “رئيس الجامعة” .

ويتضمن الجدول الزمني لاختيار منصب رئيس جامعة سوهاج”يوم 31 ديسمبر الساعة 2 ظهراً سيتم اعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، علي ان يتم تلقي طلبات الطعون يوم 3،2 يناير، أما اجتماع اللجنة للبت في الطعون واعلان القائمة النهائية للمتقدمين فسيتم يوم 4 يناير، اما يوم 5 يناير فسيتم مقابلة المتقدمين وإعداد التقرير النهائي”.