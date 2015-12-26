الرئيس الموريتانى يشكر المعزين فى وفاة نجله

خرج الرئيس موريتانيا عن صمته محمد ولد عبد العزيز وشكر المواطنين على المساندة التى أظهروها له ولأسرته بعد وفاة نجله أحمد فى حادث سير يوم الثلاثاء الماضى.

وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الموريتانية بأن الرئيس والسيدة الأولى يتقدمان بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كافة أفراد الشعب الموريتانى داخل الوطن وخارجه على تضامنهم مع الأسرة ومواساتهم لها فى مصابها الجلل بوفاة الابن البار.

وكان الرئيس الموريتانى قد استقبل بالقصر الرئاسى فى نواكشوط طه عثمان محمد حسين مدير ديوان الرئيس السودانى الذى قدم له التعازى القلبية من الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان فى وفاة نجله، كما قدم الشيخ عبد الله بن راشد المعلى نائب حاكم إمارة أم القوين وولى عهدها للرئيس الموريتانى تعازى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة وشعب الإمارات، فضلا عن برقية تعزية بعث بها مجلس وزراء الخارجية العرب.

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