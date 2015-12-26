أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

انفجار عبوة ناسفة يتسبب فى توقف حركة القطارات بالشرقية

Google+ Print
انفجار عبوة ناسفة يتسبب فى توقف حركة القطارات بالشرقية انفجار عبوة ناسفة يتسبب فى توقف حركة القطارات بالشرقية

قطار – أرشيفية

توقفت حركة القطارات بخط الشرق “القاهرة-الزقازيق” بعد انفجار وقع صباح اليوم السبت، بين عزبة الخوارج وقرية إنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

أسفر الانفجار عن انفصال 70 سم من قضبان السكة الحديد، وانتقل خبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار لتمشيط المنطقة بحثا عن أى أجسام غريبة بها، ويعمل الآن الفنيون بهيئة السكة الحديد على إصلاح الشريط الحديدى وإعادة الفارق مرة أخرى لتيسير حركة القطارات.

وتلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ بانفجار عبوة بدائية بقضبان السكة الحديد بين عزبة الخوارج وإنشاص الرمل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا