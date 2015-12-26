انفجار عبوة ناسفة يتسبب فى توقف حركة القطارات بالشرقية

توقفت حركة القطارات بخط الشرق “القاهرة-الزقازيق” بعد انفجار وقع صباح اليوم السبت، بين عزبة الخوارج وقرية إنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

أسفر الانفجار عن انفصال 70 سم من قضبان السكة الحديد، وانتقل خبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار لتمشيط المنطقة بحثا عن أى أجسام غريبة بها، ويعمل الآن الفنيون بهيئة السكة الحديد على إصلاح الشريط الحديدى وإعادة الفارق مرة أخرى لتيسير حركة القطارات.

وتلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ بانفجار عبوة بدائية بقضبان السكة الحديد بين عزبة الخوارج وإنشاص الرمل.