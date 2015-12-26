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رئيس مطار القاهرة الجديد : تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات أهم الأولويات

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رئيس مطار القاهرة الجديد : تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات أهم الأولويات رئيس مطار القاهرة الجديد : تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات أهم الأولويات

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى الجديد انه سوف يعمل سويا وجنبا الى جنب مع العاملين بالمطار للانتهاء من تطوير ممر 05L بمطار القاهرة بنهاية يناير القادم ليكون جاهز للتشغيل وذلك بعد تطوير أعمال الصيانة به ، بالاضافة الى الانتهاء من مبنى الركاب رقم 2 والذي سوف يرتقى بمستوى مطار القاهرة الدولى من حيث الإمكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة وراحة الراكب ،بطاقة استيعابية 7,5 مليون راكب وهذه الاعمال اهم الاولويات بالشركة .

وقال محروس إنه سوف يبذل قصارى جهده للارتقاء بمطار القاهرة ، من خلال تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات بما يحقق طموحات صناعة النقل الجوى فى حيث يعد المطار بوابة مصر الأولى ويأخذ السائح أو الراكب الأجنبى الإنطباع عن مصر من خلاله ، و ذلك بما يتناسب مع مكانة مصر فى المنطقة .

يشار إلي أن الدكتور مهندس محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اصدر قرارا بتكليف المهندس محمد سعيد محروس للقيام بأعمال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ولحين العرض على الجمعية العومية، وذلك خلفا للواء طيار أحمد جنينة الذي تم توجيه الشكر له على الجهود المخلصة التي بذلها أثناء توليه المنصب .

 

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