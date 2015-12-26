زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أفغانستان

قال آية الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانكارهار في شرق أفغانستان اليوم السبت إن زلزالا قويا ضرب أفغانستان و أسفر عن إصابة 12 شخصا بجروح.

ونقلت وكالة أنباء /خامه برس/ الافغانية في نشرتها باللغة الانجليزية عن المتحدث قوله إن غالبية هؤلاء الجرحى طلبة في جامعة نانكارهار أصيبوا جراء تدافع.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي الليلة الماضية وشعر به في مدن أخرى من أفغانستان من ضمنها العاصمة كابول.

وتشير تقارير إلى أن الزلزال شعر به أيضا في باكستان والهند وطاجيكستان.