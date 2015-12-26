قصر العينى: 6 أطنان حجم نفايات المستشفى يوميا.. ولدينا ماكينتان فقط للفرم

قالت الدكتورة جيهان الخولى، نائب مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن المحرقتين اللتين كانتا تستخدمهما مستشفيات قصر العينى للتخلص من النفايات والمخلفات الطبية كانتا من النوع صديق البيئة وتم إغلاقهما منذ عام 2013 وذلك تنفيذا لقرارات وزارة الصحة، مؤكدة أن هناك ماكينتين تستخدمان الآن فى فرم المخلفات وتعميقها لضمان عدم وجود انبعاثات.

وأضافت "الخولى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حوالى 90 % من نفايات "قصر العينى" الطبية يتم فرمها وتعقيمها، وباقى النفايات التى لا يمكن التخلص منها بالفرم مثل المعادن يتم التخلص منها عن طريق شركة مرخص لها من الصحة بالنقل الآمن عن طريق المدافن الآمنة وهى الشركة المصرية للخدمات البيئية.

وأشارت الدكتورة جيهان الخولى، إلى أن "قصر العينى" متعاقد مع هذه الشركة منذ ما يقرب من 3 سنوات، مؤكدة أن مستشفيات قصر العينى يخرج منها حوالى 4 طن نفايات غير خطرة مثل النفايات المنزلية وحوالى طنين نفايات خطرة يوميا .