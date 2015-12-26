أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المصرى الديمقراطى"ردا على نقد هيكل للأحزاب: عُقد العصر الناصرى تظهر الآن

Google+ Print
"المصرى الديمقراطى"ردا على نقد هيكل للأحزاب: عُقد العصر الناصرى تظهر الآن "المصرى الديمقراطى"ردا على نقد هيكل للأحزاب: عُقد العصر الناصرى تظهر الآن
انتقد محمد سالم، عضو المكتب السياسى، للحزب المصرى الديمقراطى، تصريحات الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، والتى أكد فيها أن "الأحزاب الموجودة حاليًا، لا تعبر عن الشعب"، قائلا: الأحزاب تمثل إرادة الشعب بغض النظر عن إن كان ذلك وجهة نظر "الأستاذ" أم لا.

وقال:" على هيكل أن يخلصنا من عُقد العصر الناصرى، ومفرداته التى عفا عليها الزمن ويدرك متغيرات العصر ".

وأضاف "سالم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب عند تأسيسها تحتاج لعدد كبير من التوكيلات تجمع من المواطنين، وهو ما يعتبر "تمثيل لإرادة مجموعة من المواطنين"، فيكف لـ"هيكل" أن يقول أنها لا تمثل الشعب.

- المصريين الأحرار منتقدا تصريحات "حسنين هيكل":الأحزاب تعبر عن الشعب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365