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ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالقاهرة

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ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالقاهرة ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالقاهرة
ضبطت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، صاحب مخزن غير مرخص، تابع لأحد المطاعم لحيازته طن ملح مجهولة المصدر و حرر محضرا بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مطعم يعمل بدون ترخيص بالقاهرة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من ملح الطعام مجهولة المصدر، وخالية من أى مستندات تفيد بمشروعية حيازتها، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخزن المُتحرَّى عنه، وضبط بداخل المخزن طن ملح طعام مجهولة البيانات وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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