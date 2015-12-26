"مباحث تنفيذ الأحكام" تضبط 9 هاربين بينهم 6 محكوم عليهم بالمؤبد

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، من القبض على 9 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، بينهم 6 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكن النقيب أحمد العسكرى معاون مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط "إسلام س ع" 30 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 24041/3332 لسنة 2014 المرج " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب عمرو مزيونة معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، من ضبط "إسلام و ب" 30 سنة، عاطل، ومقيم بولاق الدكرور ، والمحكوم عليه في القضية رقم 5730/33157 لسنة 2012 "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

كما نجح النقيب أحمد قدري معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "إسلام م ع " 29 سنة، سائق، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4077/1035 لسنة 2014م مدينة نصر أول "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب أحمد قدرى معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "إسلام م ع" 29 سنة، سائق، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4077/1035 لسنة 2014م مدينة نصر أول "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

وتمكن النقيب ماجد صبرى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "محمد ش ع" 40 سنة، عاطل، والمحكوم عليها فى القضية رقم 11708/2716 لسنة 2012م عين شمس "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 15 سنة ، ونجح الملازم أول عمرو عبد الغنى معاون مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط "علاء الدين ع ز " 34 سنة، عاطل، والمحكوم عليه في القضية رقم 13272/4696 لسنة 2013م المرج "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

كما نجح النقيب محمود درويش معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط "هشام ر ع " 34 سنة، عامل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4714/936 لسنة 2014م الخليفة "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، وتمكن النقيب هيثم الكردى معاون مباحث قسم شرطة الوايلى، من ضبط "محمد م م" 24 سنة، عاطل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2416/3772 لسنة 2013م الوايلى "استعراض قوة" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، وتمكن النقيب محمد جعفر معاون مباحث قسم شرطة السلام أول ، من ضبط "هيثم ح س " " 27 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 27836/5693 لسنة 2013م السلام أول "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.