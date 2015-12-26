مقتل 11 مدنيا و25 من الميليشيات فى تعز

لقى 11 مدنيا مصرعهم فى مدينة تعز 6 منهم فى القصف العشوائى الذى تقوم به ميليشيات الحوثيين وصالح على الأحياء السكنية و5 من أسرة واحدة إثر انفجار لغم أرضى بسيارتهم فى مديرية المسراخ جنوب المدينة .. وأصيب فى هذه الأحداث 32 مدنيا.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن الميليشيات تواصل حصارها للمدينة رغم تعهدها بفتح ممرات آمنة لدخول الأغذية والأدوية والمساعدات للمدنيين المحاصرين، كما تقوم بقصف لمنازل المواطنين الذين ينزحون للوصول إلى مناطق آمنة من القصف ويواجهون خطر الألغام الكثيرة التى تزرعها الميليشيات.

وأوضح أن الميليشيات أغلقت تماما معبر الدحى غربى المدينة بشكل نهائى ورفضوا مرور المدنيين وأجبروهم على العودة بدون التزود بالغذاء.

وأكد المجلس أن 25 من عناصر الميليشيات قتلوا فى العمليات العسكرية وقصف طائرات التحالف العربى التى شهدتها جبهات المحافظة أمس منهم 10 فى جبل ضجيج بمنطقة الاقروض إثر محاولتهم الهجوم على الموقع الليلة الماضية.

وأضاف أن طائرات التحالف قصفت الليلة الماضية مواقع الميليشيات فى مديرية موزع ومقر اللواء 35 مدرع بمنطقة مفرق المخا غرب المدينة، وأشار المجلس إلى مقتل 3 من عناصر الجيش والمقاومة خلال المواجهات.