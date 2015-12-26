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غسان مسعود بخير

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الجمعة 25-12-2015 23:26

انتشر أمس خبراً يفيد بوفاة النجم السوري غسان مسعود متأثراً بمرضه قبل ان يخرج العديد من نجوم الدراما السورية ومخرجيها لنفي ذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وليؤكدوا ان النجم السوري بخير وبصحة جيدة وأن الامر شائعة ليس اكثر .

كما نفت نقابة الفنانين السوريين الأمر جملة وتفصيلاً بعد تواصلها مع النجم غسان مسعود وليخرج مسعود بنفسه ويؤكد ان الأمر تعدى الشائعات وأصبح خارج نطاق الأدب .

 

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