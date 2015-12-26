كندة علّوش: حاجز نفسي يمنعني من الحب

انتهت الممثلة كندة علّوش من تصوير مشاهدها في بطولة "طبيب جرّاح" إحدى خماسيات الجزء الثالث من "أهل الغرام"، حيث أدّت شخصية الفنانة التشكيلية "سما".

وأوضحت علّوش باختصار بعض ملامح "سما" الدرامية، مفضلةً عدم الكشف الكثير من أجل تأمين التشويق لمشاهد الخماسية التي يخرجها حاتم علي، عن نص إيّاد أبو الشامات، ومن بطولة علّوش إلى جانب النجم جمال سليمان، بالاشتراك مع دارينا الجندي وشادي مقرش ورنا الأبيض، ومن إنتاج "سامه" و"O3" و"إيبلا".

وقالت: "سما هي فنانة تشكيلية، تعيش بين دمشق وبيروت خلال الأحداث الحالية في سوريا. تباغتها قصة حب مع طبيب جرّاح، في وقت ما تزال فيه تحت تأثير ظرف خاص وحاجز نفسي يعرقلان تسليمها بالغرام".

وحول عودتها إلى الدراما السورية للمرة الأولى منذ مشاركتها في "سنعود بعد قليل"، أكّدت علّوش أنها تلقت عروضاً عدّة خلال السنوات الماضية، لكنها رفضتها إمّا بسبب ظروف مشاركتها في أعمال أخرى، وإمّا بسبب عدم مناسبة النص"، مشدّدة على سعادتها بالعمل مع المخرج حاتم علي والكاتب والممثل إيّاد أبو الشامات وأسرة "أهل الغرام" ومنتجيه.

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