أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: كيف احتفل النجوم بالعيد؟

Google+ Print

السبت 26-12-2015 00:34

حرص بعض النجوم، على مشاركة "الفانز" فرحة الأعياد، بنشر صور لهم أو مع عائلتهم، عبر صفحاتهم الرسمية على "إنستغرام"، خلال الإحتفال بميلاد الطفل يسوع. حتى أن البعض منهم، قام بنشر أكثر من صورة، خصوصاً وأن هذه المناسبة عائلية وتعني كل أفراد الأسرة.

الى ذلك قامت نوال الزغبي بنشر صوراً لها وهي تقوم بزيين البيت وتعد سفرة زينة وعشاء العيد، أما نانسي فنشرت صورة لـ "الكيك" التي أعدتها بيديها إحتفاء بالمناسبة.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي