بالصور: كيف احتفل النجوم بالعيد؟

حرص بعض النجوم، على مشاركة "الفانز" فرحة الأعياد، بنشر صور لهم أو مع عائلتهم، عبر صفحاتهم الرسمية على "إنستغرام"، خلال الإحتفال بميلاد الطفل يسوع. حتى أن البعض منهم، قام بنشر أكثر من صورة، خصوصاً وأن هذه المناسبة عائلية وتعني كل أفراد الأسرة.

الى ذلك قامت نوال الزغبي بنشر صوراً لها وهي تقوم بزيين البيت وتعد سفرة زينة وعشاء العيد، أما نانسي فنشرت صورة لـ "الكيك" التي أعدتها بيديها إحتفاء بالمناسبة.

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