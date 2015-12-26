ماذا قالت نجوى كرم للوسوف في عيد ميلاده؟

عايدت الفنانة نجوى كرم الفنان جورج وسوف، بعيده ميلاده الـ54 بتغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على "توتير" قالت له فيها "عقبال المية يا أبو وديع، وانشالله بتضلك متل ما عودتنا سلطان الطرب والفن والروح الحلوة".

وكانت نجوى قد إلتقت قبل عدة أيام بالوسوف، صدفة في أستوديو طوني سابا، ونشرت صورة مشتركة لهما، عبرت من خلالها عن اشتياقها له، بالإضافة إلى صورة ثانية، تجمعها بالوسوف والملحن وسام الأمير وثالثة تجمع الثلاثة مع الموزع طوني سابا.

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