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القائم بأعمال محافظ الشرقية: واجهنا الفساد مع الدكتور رضا عبد السلام

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القائم بأعمال محافظ الشرقية: واجهنا الفساد مع الدكتور رضا عبد السلام القائم بأعمال محافظ الشرقية: واجهنا الفساد مع الدكتور رضا عبد السلام
قال اللواء سامى سيدهم نائب محافظ الشرقية والقائم بتسيير أعمال محافظ الشرقية، أنه قطع إجازته وعاد لممارسة عمله كقائم بأعمال المحافظ بعد إسناد المهمة له.

وأضاف سيدهم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور رضا عبدالسلام كان رجل ذو أخلاق رفيعة ونشيط فى عمله، حيث كنا نعمل بـ "روح الفريق الواحد "لمحاربة الفساد.

وقال القائم بتسيير أعمال محافظ الشرقية، كنت في الإجازة الأسبوعية، وفى منتصف النهار تلقيت اتصالا من الدكتور رضا عبدالسلام، حيث طلب منى الحضور للديوان العام لتسير أعمال المحافظة لحين وصول المحافظ الجديد، وقمت على الفور بالحضور إلى مكتبى بالديوان العام، مؤكدًا: عدم علمه السبب وراء إقالة المحافظ.

وأضاف اللواء سامى سيدهم، أن الدكتور رضا عبدالسلام كان شخصا نشيط،واتخذ قرارت بإقالة مسئولين بالمحليات و الإدرات الهندسية و إحالة الفاسدين منهم للنيابة و غيرها من القرارات الهامة ، مؤكدًا أن أى مسئول يجب أن يضع فى اعتباره أنه سيؤدى مهمته وسيرحل فى أى وقت، وأن يضع فى اعتباره محاربة الفساد.

وأكد سيدهم، أن مشكلة توفير مرتبات للموظفين والعمال للمؤقتين والذين يصل عددهم إلى 70 ألف أكبر المشكلات وتستنزف موارد المحافظة كل شهر، وكذلك سيسعى لاستكمال مشروعات الصرف الصحى و تطوير المنظومة الصحية.

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مصر 365