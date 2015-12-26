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زعيم موريتانى معارض يدعو لاستغلال الفرصة للحوار

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زعيم موريتانى معارض يدعو لاستغلال الفرصة للحوار زعيم موريتانى معارض يدعو لاستغلال الفرصة للحوار

>دعا أحمد سالم ولد بوحبينى الرئيس الدورى لأحزاب المعارضة الأطراف الموريتانية "معارضة ونظاما" إلى استغلال ما وصفه "إجماعهما الأول" فى الحزن على رحيل نجل الرئيس محمد ولد عبد سبيلا إلى "تنظيف الأرضية الوطنية من كل الأشواك".

واعتبر ولد بوحبينى - الذى يرأس منتدى المعارضة فى بيان - أن رحيل أحمد نجل الرئيس محمد ولد عبد العزيز "كان بمثابة منبر جمع كل الموريتانيين، من كل أطيافهم، وألوانهم، و جهاتهم، ومواقفهم".

كما دعا الموريتانية، والنظام، ورجال السلطة، إلى "أن يساعدوا الرئيس فى استغلال الظرف، وأن يتوقف المتعنتون منهم عن التحريض، الجلى والخفى ضد مسار السلم وطريق الخلاص وأن لا يقفوا حجر عثرة أمام الفهم الصائب لرسالة الإجماع السياسى ".

وخلص إلى القول إن على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو يتلقى آخر رسالة عظيمة من فلذة كبده، أن يتعاطى إيجابيا معها، فيقبل من أجلها ما لم يكن ليقبل، ويدفع بالمصالحة السياسية إلى أبعد الحدود، ويلبى كل الشروط من أجل بناء الوطن الذى يحلم به المهمشون ومن تم اقصاؤهم، والمغتربون داخل وخارج البلاد، وذلك من أجل وضع أساس صلب لدولة القانون، دولة العدل، دولة الإنصاف، دولة التناوب السلمى.
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مصر 365

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