حرس الحدود السعودى يضبط مهرب وبحوزته 145 كيلو من مخدر الحشيش

تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية من ضبط مهرب وبحوزته 145 كيلوجراما من جوهر الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود العقيد البحري، الركن ساهر بن محمد الحربي، أن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدر عبر شاطئ إحدى الجزر البحرية بقطاع بيش - على البحر الأحمر - ، حيث تم رصد أحد الأشخاص أثناء قيامه بنقل مواد مهربة إلى سيارة من أحد المراكب البحرية والقبض عليه ، كما تم ضبط المواد المهربة والتى اتضح أنها مادة الحشيش المخدر وتزن (145,5) كيلو جرام.

وأضاف أنه تم إحالة المضبوطات والمقبوض عليه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية .