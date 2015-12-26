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"مستقبل وطن" ينشئ أكاديمية تدريب الشباب للعمل العام بأساتذة تنمية بشرية

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"مستقبل وطن" ينشئ أكاديمية تدريب الشباب للعمل العام بأساتذة تنمية بشرية "مستقبل وطن" ينشئ أكاديمية تدريب الشباب للعمل العام بأساتذة تنمية بشرية
أعلن حزب مستقبل وطن عن تدشين أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب ، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع أساتذة من كبار المدربين فى السياسات العامة والتنمية البشرية .

وقال أكمل نجاتى عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إن الأكاديمية المقرر تدشينها ستسعى لتدريب الشباب على الممارسة السياسية وذلك لتأهيل العناصر الشبابية للمناصب القيادية، وتدريبهم على القيادة والتعامل مع الموضوعات السياسية وكيفية الممارسة الحقيقية للعمل العام.

وأوضح "نجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أكاديمية مستقبل وطن ستبدأ نشاطها فى وقت قريب ،ولن تقتصر على شباب الحزب فقط ، ولكن سيتم فتح المجال أمام جميع الشباب الراغب فى تعلم الممارسة السياسية .

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