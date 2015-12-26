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"مجمعات الأهرام": بيع 90 ألف وجبة تكفى 4 أفراد منذ إطلاق "كون وجبتك"

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"مجمعات الأهرام": بيع 90 ألف وجبة تكفى 4 أفراد منذ إطلاق "كون وجبتك" "مجمعات الأهرام": بيع 90 ألف وجبة تكفى 4 أفراد منذ إطلاق "كون وجبتك"
أكد طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، أنه تم بيع 90 ألف وجبة من وجبات مبادرة " كون وجبتك " بقيمة الواحدة 30 جنيها تكفى 4 أفراد منذ إطلاق المبادرة بالمجمعات الاستهلاكية ، وحتى الآن.

وأضاف طارق طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن هناك وجبات تشمل كيلو أوراك محلى و2 كيس مكرونة ونصف كيلو بصل وعلبة صلصة وكيلو بطاطس وهناك وجبة تشمل كباب حلة وأرز أبيض وطماطم وبصل وجوافة وصلصة، ووجبة مكرونة بالباشميل وتشمل مكرونة قلم وطبق مفروم وكيس باشميل وطماطم سلطة وخيار وبصل وبرتقال، إضافة إلى وجبات تتضمن فرخة كاملة زنه كيلو، وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلى، ووجبة تشمل لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة وأيضا هناك وجبة تتضمن كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة ووجبة تشمل لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة ووجبة كبدة شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة.

وأكد طارق طنطاوى،، أن الشركة تبيع حاليا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بنفس سعر شرائها من الموردين دون تحقيق هامش ربح بمناسبة المولد النبوى الشريف وأعياد الميلاد ، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم البتلو المشفى مجمد 38 جنيها، وكيلو الكبد البتلو مجمدة 25 جنيها، والموزة البتلو بالعظم مجمدة 26 جنيها، وكيلو الرومى 25 جنيها، وكيلو الوراك الرومى 23 جنيها، والدبوس الرومى 28 جنيها، وكيلو الفيليه الدواجن 36 جنيها، وكيلو الشيش الدواجن 34 جنيها، وكيلو أوراك الدواجن 17.5 جنيه .


>- "التموين": طرح سمك بلطى ضمن"كون وجبتك"بالمجمعات بـ 23 جنيها
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مصر 365

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