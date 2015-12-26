الجيش الجزائرى: القضاء على إرهابيين "خطيرين" فى كمين شرق البلاد

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية أن مفرزة للجيش قضت على "إرهابيين" خطيرين ينشطان ضمن الجماعات "الإرهابية" منذ عام 1994، اثر كمين محكم بضواحى دائرة أزفون بولاية تيزى وزو 100 كيلومتر شرقى البلاد.

وأوضحت الوزارة فى موقعها الرسمى اليوم الجمعة أن "الإرهابيين" ارتكبا عدة عمليات إجرامية بالمنطقة.

وأضافت أن العملية أسفرت عن التحفظ على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومنظار وكمية من الذخيرة بالإضافة إلى هواتف نقالة وأغراض أخرى، وأشارت إلى كشف وتدمير 12 مخبأ مهيأ وقنبلة تقليدية الصنع أمس الخميس بولاية باتنة شرقى البلاد.