سلطان عمان والرئيس التونسى يعزيان خادم الحرمين فى ضحايا حادث مستشفى جازان

>تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ، فى المتوفين بالحريق الذى اندلع فى مستشفى جازان العام.

وأعرب سلطان عمان عن خالص عزائه وصادق مواساته فى المتوفين ، داعيا المولى العلى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تلقى خادم الحرمين اتصالا هاتفيا من الرئيس التونس الباجى قايد السبسى عبر فيه عن عزائه ومواساته فى ضحايا الحريق ، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن تقديره للرئيس التونسى على ما عبر عنه من مشاعر أخوية ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الجميع من أى مكروه.