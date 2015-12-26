أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مليشيات الحوثي تعزز دفاعاتها في صنعاء

Google+ Print
مليشيات الحوثي تعزز دفاعاتها في صنعاء مليشيات الحوثي تعزز دفاعاتها في صنعاء

الرياض - أحمد بن حامد

    سحبت مليشيات الحوثي وصالح عناصرها المسلحة من مناطق استراتيجية قريبة من مديرية نهم لتعزيز دفاعتها على تخوم صنعاء بعد أن أحكمت المقاومة الشعبية سيطرتها على جبال "صلب والخانق والمعسال" شمال شرق صنعاء. وعلمت "الرياض" من مصادر عسكرية بأن مليشيات الحوثي بدأت في حفر خنادق حول صنعاء وزرع الألغام العشوائية على المناطق المحاذية لها ونشرت أكثر من 80 دبابة داخل أحياء صنعاء رغبة في أن تنتهج حربَ شوارع لمعرفتها بقرب سقوط العاصمة في قبضة الشرعية وذلك بعد اقتراب قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية منها. وقد تكبد الانقلابيون خسائر فادحة في مديرية نهم تمثلت في مقتل العشرات من مرتزقة المليشيات.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية