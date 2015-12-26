مليشيات الحوثي تعزز دفاعاتها في صنعاء

الرياض - أحمد بن حامد

سحبت مليشيات الحوثي وصالح عناصرها المسلحة من مناطق استراتيجية قريبة من مديرية نهم لتعزيز دفاعتها على تخوم صنعاء بعد أن أحكمت المقاومة الشعبية سيطرتها على جبال "صلب والخانق والمعسال" شمال شرق صنعاء. وعلمت "الرياض" من مصادر عسكرية بأن مليشيات الحوثي بدأت في حفر خنادق حول صنعاء وزرع الألغام العشوائية على المناطق المحاذية لها ونشرت أكثر من 80 دبابة داخل أحياء صنعاء رغبة في أن تنتهج حربَ شوارع لمعرفتها بقرب سقوط العاصمة في قبضة الشرعية وذلك بعد اقتراب قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية منها. وقد تكبد الانقلابيون خسائر فادحة في مديرية نهم تمثلت في مقتل العشرات من مرتزقة المليشيات.