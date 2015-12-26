القيادة تتلقى اتصالات وبرقيات تعازٍ في ضحايا حريق مستشفى جازان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس من فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية عبر فيه عن عزائه ومواساته في ضحايا الحريق الذي وقع في مستشفى جازان العام، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الجميع من أي مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان في المتوفين بالحريق الذي اندلع في مستشفى جازان العام.

وأعرب جلالته عن خالص عزائه وصادق مواساته في المتوفين، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين في المتوفين في الحريق الذي اندلع في مستشفى جازان العام.

وأعرب سموه عن خالص عزائه وصادق مواساته في المتوفين، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تلقى سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

من جهته تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين في المتوفين في الحريق الذي اندلع في مستشفى جازان العام.

وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته في المتوفين، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تلقى سمو ولي ولي العهد برقية عزاء ومواساة مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.