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افتتاح المعرض الفصلي لمشروعات التصميم الهندسي بجامعة المؤسس

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افتتاح المعرض الفصلي لمشروعات التصميم الهندسي بجامعة المؤسس افتتاح المعرض الفصلي لمشروعات التصميم الهندسي بجامعة المؤسس
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د. مشاط في جولة بالمعرض (عدسة / محسن سالم)

جدة - ياسر الجاروشة

    افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة للتطوير د. عبدالفتاح مشاط المعرض الفصلي لمشروعات التصميم الهندسي الذي تنظمه وحدة المواد العامة بكلية الهندسة امس.

وشهد الافتتاح حضور عميد الكلية د. عبد الرحيم كنسارة، ووكيل الكلية د. علي حسين مرفق، ووكيل الكلية للبحث العلمي د. عبدالعزيز عبدالرحيم محمد وزان ورئيس وحدة المواد العامة د. هشام سعيد مبارك، وعدد من منسوبي وطلاب الكلية.

وقد استعرض الطلاب المشاركون في المعرض المشروعات الهندسية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع، وتنوعت المشروعات بين أجهزة إنذار مبكر، وأجهزة إطفاء الحرائق، وأنظمة إبلاغ آلي عن السيارات، ومشروعات هندسية لتأمين الوصول السريع لسيارات الإسعاف لمواقع الحوادث، وتصميم مشروعات لسيارات تمكن من تفادي الاصصدام آلياً، ومشروعات هندسية لنظم الأمان ضد سرقات المنازل، وتجهيزات الأمان في المصاعد لمنع السقوط الحر حال انقطاع أسلاك التعليق، وتأمين الحافلات المدرسية لمنع نسيان الأطفال بها، وتأمين المسابح لمنع غرق الأطفال، وتصميم سيارة برمائية لاستخدامها في مياه الأمطار المتجمعة، بالإضافة إلى عرض مشروعات هندسية لأنظمة التبريد المتنقل بالطاقة الشمسية، والشاشات الذكية لحماية الأطفال من خطر أشعة التلفاز، بالإضافة إلى العديد من المشروعات والتصاميم الهندسية المبتكرة للسلامة والأمان في المجتمع.

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