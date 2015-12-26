مكتب العمل بتبوك يضبط عدداً من المخالفين

تبوك - نواف العتيبي

أكد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك علي آل عامر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة بجميع مكاتب العمل بالمنطقة مشدداً على ضرورة تعاون منشآت القطاع الخاص في تطبيق نظامي العمل والإقامة التي وضعتها الدولة.

وأشار آل عامر إلى تنفيذ مكتب العمل، بدعم ومساندة من قوة المهمات والواجبات الخاصة، حملة تفتيشية استهدفت المنشآت الواقعة على طريق المدينة بتبوك، وذلك في إطار حملة التفتيش المشتركة "كن نظامي"، التي تنفذها وزارتي الداخلية والعمل، حيث تم ضبط عدد كبير من مخالفي نظام الإقامة والعمل، والتأكد من تطبيق تلك المنشآت لأنظمة الصحة والسلامة المهنية.

وأشاد مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة علي آل عامر، بتعاون الأجهزة الأمنية مع فرع الوزارة، في تحقيق أهداف الحملات التفتيشية، للقضاء على المخالفات التي تقوم بها العمالة الوافدة، وتطبيق أنظمة وزارة العمل.