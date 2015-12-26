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فريق طبي بالطائف ينقذ رضيعاً من الموت اختناقاً

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فريق طبي بالطائف ينقذ رضيعاً من الموت اختناقاً فريق طبي بالطائف ينقذ رضيعاً من الموت اختناقاً
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العملية الجراحية أنقذت حياة الطفل

الطائف – حسن الغامدي

    أنقذ فريق طبي حياة رضيع كاد ان يموت اختناقاً، بعد أن أجرى فريق جراحة التجميل بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف عملية جراحية لإنقاذ طفل يبلغ من العمر تسعة اشهر، حيث كان يعاني من متلازمة "باير روبن"، وكان حلق الطفل مشقوقا من سقفه، ولسانه متراجع إلى الخلف، مما يسبب له مشاكل تنفسيه قد تؤدي بحياته في أي لحظة.

وبفضل الله، تمكن الفريق الطبي برئاسة د. محمد عبدالعاطي، وفريق التخدير برئاسة د. أحمد نصر، من إجراء عملية ناجحة للطفل، والذي يتمتع الآن بصحة جيدة ولله الحمد، وقدم مدير المجمع الطبي د. خالد الثمالي شكره للفريق الطبي، والذي ساهم في إنقاذ حياة الطفل بفضل الله وتوفيقه.

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