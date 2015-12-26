أولمبياد الفيزياء الخليجي الأول ينطلق بالرياض.. مارس المقبل

الرياض - محمد الحيدر

أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج انطلاق أولمبياد الفيزياء الخليجي الأول GPhO، الذي سيعقد في مقر المكتب في مدينة الرياض من 10-15 جمادى الآخرة 1437ه الموافق 19-24 مارس 2016م، بالتعاون والتنسيق مع وزارات التربية والتعليم في الدول الاعضاء بالمكتب.

وأوضح د. علي بن عبدالخالق القرني مدير مكتب التربية العربى لدول الخليج، ان الاولمبياد في نسخته الاولى ستسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي لدى الطلبة والمعلمين في مادة الفيزياء، وتفعيل دور المؤسسات المعنية بتعليم الفيزياء بين دول الاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، مضيفاً ان المسابقة تهدف إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في الفيزياء وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم ومساعدتهم على التعرف مبكرا إلى توجهاتهم العلمية، وتحديد اهدافهم المستقبلية.

وأضاف القرني أنه سيشارك في الفعاليات أربعة من الطلبة مع اثنين من المشرفين من كل دولة عضو في مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويشترط ان يكون الطالب أو الطالبة المرشحة منتظماً في احدى مدارس التعليم الحكومي أو الخاص في الدول المشاركة والا يزيد سن الطالب في يوم افتتاح المسابقة على 19 عاماً ونصف العام.