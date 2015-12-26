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مستشفى القطيف ينفي لـ«الرياض» نقل مرضى العناية إلى الممرات

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مستشفى القطيف ينفي لـ«الرياض» نقل مرضى العناية إلى الممرات مستشفى القطيف ينفي لـ«الرياض» نقل مرضى العناية إلى الممرات
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مستشفى القطيف المركزي

القطيف - منير النمر

    نفى د. كامل العباد مدير مستشفى القطيف المركزي نقل مرضى العناية الفائقة من غرفهم ووضعهم في الممرات بسبب تساقط مياه الأمطار من سقف غرف العناية الفائقة، مؤكداً ل"الرياض" بأن جميع المرضى يتلقون العلاج وفق برنامج حدده الأطباء في جناح العناية المركزة، داعياً إلى عدم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يقلق ذوي المرضى.

وقال: "إن قسم العزل جناح مستقل عن قسم العناية المركزة الذي لم يتأثر من تساقط المطر، مؤكداً بأن المستشفى يخضع لصيانة مستمرة".

وتابع العباد بقوله: "لدينا في العناية المركزة أربعة أجنحة، وتابعنا المشكلة عبر التواجد الميداني، وتواجد المدير الطبي وبقية الزملاء من مسؤولي المستشفى"، وتساءل "كيف تتسرب المياه للموقع من السقف وفوقه دور كامل، وهو خلاف المنطق والعقل"، مشيراً إلى أن التسريب حصل في نطاق ضيق في تكييف خاص بغرف العزل فقط، وليس كل التكييف.

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