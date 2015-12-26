أمير الباحة يؤكد أهمية توعية المواطنين بمخاطر السيول

تابع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الجهود التي تقدمها الجهات المعنية في المنطقة تجاه توعية المواطنين بالمخاطر التي قد تنجم عن هطول الأمطار التي تشهدها مدينة الباحة ومحافظات المنطقة ومراكزها، مطمئناً سموّه على سلامة الأهالي في سراة وتهامة الباحة.

وشدَّد سموه على تقديم جميع الإمكانات المتاحة، والعمل على راحة المواطنين، وتوعيتهم بالمخاطر التي قد تحدث خلال هطول الأمطار، والعمل على إزالة ما خلفته الأمطار، وصيانة الطرق، وتخصيص فِرق للتدخل السريع في حالة وجود أي طارئ -لا قدر الله- مهيبًا بجميع المواطنين الأخذ بالتعليمات والنصائح التي يقدمها الدفاع المدني، والابتعاد عن بطون الأودية.

ووقف وكيل إمارة منطقة الباحة د. حامد الشمري من جهته أمس، على موقع الانهيارات التي شهدها طريق عقبة الملك فهد المؤدي إلى المخواة إثر الأمطار التي هطلت على الباحة خلال اليومين الماضيين، يرافقه مدير الدفاع المدني بالباحة ومدير شرطة المنطقة ومدير المرور ومدير عام الطرق، وعدد من مديري الجهات المعنية.

وأوضح الشمري أن سمو أمير المنطقة طالب بتقرير شامل ودقيق عن العقبة من إدارة الدفاع المدني والطرق وإيجاد الحلول السريعة والجيدة لتفادي مثل هذه الانهيارات، وتشكيل لجنة من عدة جهات من ذات العلاقة، لتقويم الوضع العام لطريق العقبة.

ونوّه وكيل الإمارة بالجهود التي تقوم بها جميع الجهات المشاركة، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة فتح الطريق سريعاً، على أن تتمركز فرقة مكونة من المرور والدفاع المدني والطرق على مقربة من موقع الانهيار لمراقبة وضع الطريق بشكل عام على مدار الساعة، للتأكد من سلامة سالكيه.