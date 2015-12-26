أمطار الخير والبركة تروي معظم المناطق

الرياض - صالح الحميدي

تواصلت الأمطار المتوسطة الى الغزيرة على العاصمة الرياض ومعظم مدن المملكة منذ فجر أمس مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتستمر الأجواء الباردة اليوم على منطقة الرياض وشمال وشرق المملكة مع فرصة لتكون الضباب على تلك المناطق، ويتوقع تكون الضباب في الصباح الباكر وليلاً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، ونشاط في الرياح الشرقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حادة من مدى الرؤية الأفقية وستشهد طريف اقل درجات الحرارة في اليوم حيث تصل إلى الصفر تليها طبرجل والقريات بدرجة مئوية واحدة وفي مكة المكرمة أجواء جميلة تصل فيها درجات الحرارة إلى "17-26" و"9-19" في المدينة المنورة.

وكانت أحوال الطقس قد شهدت أمس انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة، وبقي الطقس بارداً ليلاً إلى بارد نسبياً خلال النهار على مناطق شمال المملكة مع تكّون ضباب على تلك المناطق, وهطلت أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق وسط المملكة شملت منطقة الرياض، ومناطق الباحة, وعسير, وجازان.