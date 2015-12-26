هيئة الرياض تدرب 50 من منسوبيها على برنامج مكافحة الإرهاب

الرياض - مناحي الشيباني

اختتمت إدارة التطوير الإداري بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض برنامج (مكافحة الإرهاب الإطار السياسي والدولي) وذلك في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، وقد استهدف 50 من منسوبي هيئة مدينة الرياض.

واستمر البرنامج لمدة خمسة أيام، ويهدف لإكساب العاملين في الهيئة مهارات ومعارف جديدة حول هذه الظاهرة والآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم، ومعرفة أبعادها وأخطارها على الأفراد والمجتمعات.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتطوير الإداري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقيم برامج تدريبية ودورات توعوية تُعنى بمنسوبي الهيئة انطلاقاً من حرص الرئيس العام د. عبدالرحمن بن عبدالله السند على تطوير الأداء ورفع مهارات منسوبي الهيئة في التعامل مع الجمهور.