تعليم الإسماعيلية ينظم ملتقى التوظيف الثانى لتشغيل الخريجين

يفتتح اليوم السبت اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، ملتقى التوظيف الثانى لشباب الخريجين والذى تشرف عليه وحدة تيسير الانتقال التابعة للتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم.

وقال محمود الكيلانى المتحدث الإعلامى لمديرية التربية والتعليم فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن تشارك 25 شركة مختلفة من محافظة الاسماعيلية فى الملتقى، حيث تم توجيه الدعوة إلى شباب الخريجين من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية والشهادات الجامعية.

وأشار الكيلانى، إلى أن الخريجين سيقومون باختيار الشركة التى سيجرى التعاقد معها وبمشاركة القوى العاملة.