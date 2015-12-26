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نقابة المهندسين بالغربية تعقد الجمعية العمومية لوضع حجر الأساس للنادى

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نقابة المهندسين بالغربية تعقد الجمعية العمومية لوضع حجر الأساس للنادى نقابة المهندسين بالغربية تعقد الجمعية العمومية لوضع حجر الأساس للنادى
قال محمد مقبل أمين لجنة الإعلام بنقابة المهندسين بالغربية، إن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بمحافظة الغربية، ستنعقد اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد ضبعون نقيب المهندسين بالغربية لوضع حجر الأساس لنادى المهندسين بطريق "طنطا -الإسكندرية" بجوار قرية سمرمون السياحية بحضور طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين ورؤساء النقابات الفرعية للمهندسين بمحافظات وسط الدلتا.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن النادى المزمع إنشاؤه على أرض تبلغ مساحتها ٣١ألف متر بتكلفة ٢١مليون جنيه، مشيرا إلى أن النادى سيعد من أكبر أندية المهندسين على مستوى الجمهورية.

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