موجز المحافظات.. محافظ الشرقية المُقال يعود للعمل بجامعة المنصورة

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس الجمعة، أبرزها أن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية أكد إقالته من منصبه، مشيراً فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تلقى اتصالاً من الدكتور أحمد زكى بدر أبلغه خلاله بالإقالة وتعيين نائبه اللواء سامى سيدهم قائماً بأعمال المحافظة.

وقال عبد السلام، "تم تولية اللواء سيدهم مهام المنصب لحين تعيين محافظ جديد خلال الحركة المرتقبة، وأنا سأعودة مرة أخرى للعمل بجامعة المنصورة".

وفرّقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية، العشرات من أعضاء الجماعة الإرهابية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد قطعهم طريق ميدان الأردنية بوسط المدينة، حيث قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات، ووضعوها بالطريق العام وأطلقوا الألعاب النارية، وأشعلوا الشماريخ، ومنعوا السيارات من المرور، اعتراضاً على القبض على عدد من أنصارهم.

ونظّم متظاهرو ساحة مسجد القائد إبراهيم فى الإسكندرية وقفة عقب انتهاء صلاة الجمعة بساحة المسجد، وذلك للاحتفال باقتراب موعد ذكرى ثورة 25 يناير.

وتمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر من ضبط شخص هارب من تنفيذ أحكام أثناء وجوده بمحطة سكة حديد الأقصر يقوم بارتكاب أعمال التسول واستجداء جمهور الركاب، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى قدره مليون و240 ألفا و75 جنيها عملات ورقية مختلفة.

وشهدت مدينة شبرا الخيمة حادثاً مأساوياً، عندما مزّق شقيقان بعزبة عثمان جسد سائق حتى الموت خلال مشاجرة بين الطرفين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الزبائن.

كما شهدت قرية الحردانة بمركز ساقلته فى محافظة سوهاج، احتراق 5 منازل بعد تسرب غاز البوتاجاز من أحدى الإسطوانات المنزلية دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وإلى أهم الأخبار...

محافظ الشرقية: تلقيت اتصالا من زكى بدر بإقالتى وتعيين نائبى قائماً بالأعمال

>الأمن يفرق مظاهرة إخوانية قطعت الطريق فى العاشر

متظاهرو القائد إبراهيم: لن نترك الميادين للاخوان بذكرى 25 يناير

>ضبط متسول بحوزته أكثر من مليون جنيه بمحطة سكك حديد الأقصر

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>شقيقان يمزقان جسد سائق حتى الموت للخلاف على أولوية تحميل الركاب بشبرا الخيمة

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>احتراق 5 منازل فى ساقلته بسوهاج إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز

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