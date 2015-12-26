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بالصور.. مدير أمن أسوان: رجال الشرطة والجيش ماضون بإرادة قوية لحماية الوطن

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بالصور.. مدير أمن أسوان: رجال الشرطة والجيش ماضون بإرادة قوية لحماية الوطن بالصور.. مدير أمن أسوان: رجال الشرطة والجيش ماضون بإرادة قوية لحماية الوطن
أكد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، أن رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل ، ماضون فى إرادة قوية ، نحو حماية الوطن، والحفاظ على قدسية أراضيه، من محاولات قوى الشر والإرهاب للنيل من استقراره ، مع التصدى لكل من يحاول استباحة أرض ، والنيل من شعبها العظيم، مشيراً إلى أن الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد، مفتاح مواجهة التحديات والتغلب على المصاعب.

جاء ذلك خلال احتفال مديرية أمن أسوان، مساء الجمعة، بذكرى المولد النبوى، بمقر قوات الأمن بمدينة أسوان، بحضور اللواء محمد عاطف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص مرقص تواضروس، مندوب عن الكنيسة بأسوان، والشيخ عبد العزيز حسين، نائباً عن الإدارة المركزية الأزهرية، ولفيف من قيادات أمن أسوان ورجال الدين الإسلامى.

وقال مدير أمن أسوان، "فى هذه الذكرى المباركة، نسعى لأن نكون أمة تحفظ دينها من التطرف، وتصون دنياها لتبنى وتعمر، ونحاول أن نقدم للعالم أجمع، صورة حقيقية عن ديننا الحنيف".

ومن جانبه، تحدث الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، عن الأمان الذى تحظى به مصر بإرادة من الله عز وجل لا من البشر، مشيراً إلى أن الأمان فى الدخول لم يذكر إلا فى ثلاث مواضع بالقرآن الكريم وهم "مكة ومصر والجنة".

فى السياق ذاته، شدد القمص مرقص تواضروس، مندوب عن الكنيسة بأسوان، على ضرورة التوحد خلف رجال الجيش والشرطة، لمحاربة الإرهاب الفكرى الذى يسعى إلى تدمير مصر ولن ينال مراده.

وتضمنت الاحتفالية، ابتهالات وأناشيد دينية لفرقة أسوان للموسيقى العربية، وعدد من الطرق الصوفية، بجانب توزيع الحلوى على الضباط والمجندين بمديرية أمن أسوان.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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